США и Ирак возобновили совместные операции против боевиков ИГ

Военные США возобновили совместные операции с Ираком против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Один из них рассказал, что совместные операции уже начались, однако их меньше, чем было ранее. По его словам, детали еще прорабатываются, чтобы восстановить подготовку иракских сил. Собеседник отметил, что процесс может завершиться уже скоро, передает РБК.

Источники New York Times подтвердили эту информацию. Они сообщили, что американские военные хотели возобновить совместные действия против ИГ как можно скорее, чтобы ослабить боевиков и подавить любые попытки террористов провозгласить совей победой приостановку подобных операций.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли удар по району аэропорта в Багдаде. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Багдад обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета Ирака. Впоследствии иракский парламент проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, а также сокращение иностранного военного присутствия в стране.

Газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может сократить военную помощь Багдаду в размере $250 млн, если тот потребует вывести американский контингент из Ирака. Издание отмечало, что эту сумму уже одобрил конгресс. С 2017 года ее выплачивают ежегодно.