США нанесли авиаудар по колонне проиранской группировки в Ираке

Вооруженные силы США в ночь на субботу, 4 января, в районе к северу от Багдада нанесли авиаудар по автоколонне некоей проиранской вооруженной группировки.

По данным агентства AFP, речь идет о шиитском вооруженном формировании "Аль-Хашд аш-Шаби". В то же время агентство AP сообщает со ссылкой на анонимного представителя властей Ирака, что в результате налета погибли пять человек.

Днем ранее, 3 января, американские дроны выпустили три ракеты по территории международного аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани, а также заместитель предводителя вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис.