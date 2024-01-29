Лукашенко согласовывает поездки в Африку с Путиным

Лукашенко сегодня в ходе заседания ВГС Союзного государства в Санкт-Петербурге признался, что согласовывает с Путиным свои поездки в африканские страны.

«Обсуждали мы экономические проблемы, работу на Азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку. Разговаривал я с президентами. Они действительно нас там ждут, прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями. Понимая, что время непростое, но тем не менее Африка ждет, знает, как было там в Советские времена», – сообщил сегодня Лукашенко.