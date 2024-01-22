Последнее обновление: 22.01.2024 17:57

Лукашенко анонсировал очередной «тет-а-тет» с Путиным

Лукашенко сегодня заявил, то перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства проведет встречу с Путиным в формате одна на один.

"Обсудим принципиальные вопросы. Если будут какие-то дополнения к той повестке, которая предложена, мы прямо на заседании Высшего госсовета внесем такие предложения", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

На самом заседании ВГС Лукашенко пообещал принципиальный разговор.

«Приоритетный вопрос - выполнение союзных программ. Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный", - утверждает Лукашенко.

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