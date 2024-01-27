Лукашенко улетел в Петербург на переговоры с Путиным

Лукашенко улетел в Санкт-Петербург для участия в заседании высшего госсовета Союзного государства и переговоров с Путиным.

«[Лукашенко и Путин] поведут двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

В рамках заседания ВГС СГ планируются утверждение проекта Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.

«Стороны подведут итоги реализации мероприятий Основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. В повестке заседания также вопросы, касающиеся программы согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, развития средств массовой информации Союзного государства», - говорится в сообщении.

Лукашенко также примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия фашистской блокады города.