Британская разведка: С октября 2023 года РФ потеряла более 1000 единиц бронетехники

Разведка Великобритании проанализировала потери российских оккупационных войск в бронетехнике и способность РФ производить новые единицы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 29 января.

В ведомстве отметили, что с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года российские сухопутные войска, вероятно, потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин. В 2023 году военные РФ потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022-м.

По словам британских аналитиков, это связано с тем, что война приобрела более позиционный характер, а оккупационные войска РФ значительную часть года находились в обороне.

С октября 2023 года, когда войска РФ активизировали наступательные действия на востоке Украины, их потери в бронетехнике начали расти. За этот период потери, вероятно, составили до 365 основных боевых танков и 700 боевых бронированных машин. При этом были захвачены лишь незначительные территории.

"Однако Россия, вероятно, может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц, а следовательно, сохраняет способность заменить потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком уровне в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.