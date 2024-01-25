Кремль расценивает крушение Ил-76 как преступление Киева

Кремль согласен на международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей.

Именно так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования инцидента.

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима - оно однозначно нужно", - сказал Песков, которого цитирует Интерфакс.

Отвечая на вопрос, дал ли президент РФ какие-либо поручения в связи с крушением Ил-76, он ответил: "Сначала все-таки должны военные сказать, что произошло, и это могут сказать только наши военные, это их прерогатива. Они дали в общем информацию. Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета".

На вопрос, для чего был сбит этот самолет и было ли это преднамеренным актом, представитель Кремля сказал: "У вас же должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос".

"Обмен пленными - это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, - это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет", - заявил Песков.

Никаких доказательств, что самолет был сбит и перевозил украинских военнопленных, пока не было представлено.