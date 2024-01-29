В России заочно арестовали четырех соратников Навального по обвинению в экстремизме, оправдании терроризма, вандализме и распространении «фейков» об армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих, ведущего «Популярной политики» Дмитрия Низовцева, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову. Все они объявлены в России «иноагентами», а Навальный и ФБК ещё и внесены в реестр «террористов и экстремистов», передает BBC.

О заочном аресте для соратников Навального сообщает «Медиазона» (тоже объявленная в России «иноагентом»). По данным издания, Певчих, Низовцева и Ярмыш обвиняют в «распространении ложной информации о вооруженных силах группой лиц», Певчих и Низовцеву также вменяется распространение фейков о российской армии «по мотивам политической ненависти», а Анне Бирюковой — оправдание терроризма.

Марию Певчих обвиняют также в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и вандализме.

Певчих возглавила фонд Навального в марте 2022 года после скандала с отставкой Леонида Волкова (тоже причислен к «иноагентам»).

До назначения на должность главы ФБК руководила отделом расследований фонда. ФБК в России запретили как экстремистскую организацию.

В августе 2022 года Певчих была одной их соратниц Навального, против которых завели уголовное дело по статьям о распространении «военных фейков» и «оправдании терроризма».

По делу об экстремистском сообществе в 2023 году Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима.