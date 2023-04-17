Власти России приговорили оппозиционера Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.

Его судили сразу по трём статьям УК РФ – государственной измене, сотрудничестве с "нежелательной организацией" и распространении "фейков" об армии.

Судебный процесс начался в марте и проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены, хотя, по данным защиты, никаких секретов в деле нет, а политика судили за его публичные выступления, передает BBC.

Обвинение просило для Кара-Мурзы те же 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Кара-Мурзу, который принципиально оставался в России после начала войны, задержали весной 2022 года по делу о "фейках", летом появилось дело о "нежелательной организации", осенью – о госизмене. Как сообщала защита, в госизмене политика и журналиста обвинили в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза вину не признаёт и считает уголовное преследование политической расправой.