Власти России хотят приговорить Навального еще к 13 годам тюрьмы

Гособвинение попросило приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда.

Сейчас оппозиционер содержится в колонии общего режима.

«Прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — заявила на процессе, который проходит в Лефортовском суде Москвы, прокурор Надежда Тихонова.

Также прокурор попросила приговорить Навального к штрафу в 1,2 млн руб., передает РБК.

Дело о мошенничестве в отношении Навального было возбуждено в конце 2020 года. Это произошло после того, как оппозиционер, переживший отравление и несколько месяцев лечившийся в Германии, заявил о намерении в январе вернуться в Россию. СК тогда объявлял, что, по версии следствия, юрлица Навального собрали с физлиц 588 млн руб. в качестве пожертвований. Деньги предназначались только на нужды фондов, но Навальный, как считает СК, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели, включая «отдых за границей».

За полтора года до этого СКР возбудил дело о легализации преступных доходов на 1 млрд руб., полученных ФБК от неустановленных лиц. Следственная группа из 112 человек под руководством генерала Рустама Габдулина провела по этому делу около 90 обысков у сторонников Навального по всей России и заблокировала около 200 их счетов.

Дело об оскорблении мировой судьи Веры Акимовой было возбуждено в отношении Навального после процесса по делу о его клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, процесс завершился в феврале прошлого года.

В 2013–2017 годах Навальный был осужден по двум делам о мошенничестве — компаний «Ив Роше» и «Кировлес».

В прошлом июне суд по иску Генпрокуратуры признал экстремистской организацией и запретил в России основанный оппозиционером ФБК.

В настоящее время в отношении Навального и его ближайших сторонников, включая Леонида Волкова и Ивана Жданова, расследуется еще несколько уголовных дел, в том числе по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан (обычно по ней преследуют лидеров оккультных сект). Уехавшие за рубеж Волков и Жданов обвиняются по статье о финансировании экстремистской деятельности: это связано со сбором пожертвований после судебного запрета ФБК.