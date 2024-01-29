Латвия обдумывает совместную с Эстонией АЭС

Латвия планирует сотрудничать с Эстонией в строительстве атомной электростанции, следует из отчета Министерства климата и энергетики (KEM) о возможностях развития атомной энергетики в Латвии.

Отчет все еще находится на стадии согласования, и правительство еще не приняло решение относительно предложений, которые в нем содержатся, отмечает LETA.

В отчете KEM говорится, что сейчас базовую мощность энергоснабжения Латвии обеспечивают электростанции, принадлежащие AS "Latvenergo" – Рижские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 общей мощностью 1039 мегаватт (МВт) и Даугавский каскад гидроэлектростанций, общая установленная мощность которых составляет 1558 МВт и на полную мощность станции работают преимущественно весной, когда наблюдается достаточно большой приток воды в Даугаву.

"Планируя в долгосрочной перспективе отказаться от использования ископаемых энергоресурсов, необходимо оценить возможности обеспечения базовых мощностей по производству электроэнергии в будущем", – отмечают в министерстве.

KEM оценивает альтернативы производства электроэнергии, упоминая также малые модульные реакторы (ММР), которые являются ядерными реакторами четвертого поколения с повышенными требованиями к безопасности, большей эффективностью и меньшим количеством радиоактивных отходов.

В 2010 году "Latvenergo" в рамках концептуального исследования "Строительство атомной электростанции в Латвии" рассмотрела пять потенциальных мест для новых атомных электростанций – три возможных места на побережье Балтийского моря, а именно Папе, Павилост и Овиш, а также два места возле крупных озер – Буртниеки и Разна, и одно место возле Риги – Аконе. Однако KEM добавляет, что для того, чтобы принять решение о строительстве новой АЭС с ММР в Латвии, необходимо провести повторную оценку местоположения станции.

При этом KEM указывает, что в ситуации Латвии важным аспектом оценки является обращение с высокорадиоактивными ядерными отходами и отработанным ядерным топливом, поскольку структура горных пород Латвии не позволяет захоронить отработанное ядерное топливо. "В случае строительства атомной электростанции в Латвии необходимо будет также создать наземное хранилище отходов низкой и средней радиоактивности вблизи атомной электростанции", – добавляют в министерстве.

Впрочем, KEM признает, что взаимовыгодное сотрудничество с Эстонией в строительстве атомной электростанции возможно. Соответственно, министерство предложит правительству принять решение о поручении KEM начать переговоры с Министерством климата Эстонии, чтобы тщательно оценить возможности сотрудничества с Эстонией в строительстве и эксплуатации атомной электростанции, преимущества такого проекта сотрудничества с технической и экономической точки зрения, а также потенциальные расходы. О результатах переговоров министерство планирует проинформировать правительство 1 июня этого года.