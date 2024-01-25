Зеленский: Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76

Президент Украины Зеленский сообщил, что ему доложили о ситуации с российским Ил-76 и с несостоявшимся обменом военнопленными.

«Необходимо четко установить все факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля», — сказал украинский президент.

«ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал в своем вечернем обращении Зеленский.

СМИ также сообщали, что Зеленский отменил поездку в центральные регионы и запретил назначать встречи для поздравлений с его днем рождения.