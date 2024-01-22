ISW: Россия активизирует связи с КНДР из-за дефицита снарядов внутри страны

Россия активизирует сотрудничество с Северной Кореей в рамках усилий по закупке артиллерийских снарядов за рубежом в условиях дефицита внутри страны, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило в субботу, что президент России Владимир Путин на встрече с главой ведомства в Москве выражал готовность посетить КНДР в ближайшее время.

Последний раз Путин был в Пхеньяне с официальным визитом в 2000 году, и возобновление интереса к углублению двусторонних отношений с его стороны, вероятно, является частью растущих усилий России по закупке боеприпасов за рубежом, пишут эксперты.

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на прошлой неделе заявил, что с сентября по ноябрь прошлого года КНДР поставила в Россию миллион артиллерийских снарядов. Эту же цифру в ноябре называла южнокорейская разведка.

«По нашим оценкам, речь идет примерно об 1 млн таких артиллерийских боеприпасов, которые поставили в РФ. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам и не может покрыть за счет собственного производства», — сказал он.

По его словам, российская оборонная промышленность может производить в общей сложности 2 млн снарядов калибров 122 мм и 152 мм в год. Несмотря на закупки за рубежом в 2023 году России не хватало 500 тысяч снарядов, ожидается, что в этом году дефицит сохранится, сказал он.