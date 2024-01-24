Reuters: На терминале в Усть-Луге возобновилась погрузка топлива после крупного пожара

Российская энергетическая компания НОВАТЭК возобновила погрузку топлива в среду на своем терминале в Усть-Луге в Ленинградской области, поврежденном в результате предполагаемой атаки дронов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные London Stock Exchange Group.

Пожар на терминале в Усть-Луге, по оценке Reuters, на тушение которого ушло больше суток, не только повлиял на экспорт российского топлива, но и усилил неопределенность на энергетических рынках, и без того подверженного геополитическим потрясениям, в том числе в связи с событиями в Красном море, где хуситы атакуют коммерческие суда.

Сейчас идет загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic. Компания НОВАТЭК не ответила на запрос о комментариях.

В воскресенье компания заявила, что была вынуждена приостановить некоторые операции на своем огромном терминале по экспорту топлива по Балтийскому морю из-за пожара, начавшегося, по сообщениям украинских СМИ, после атаки беспилотников (в сообщении самой компании речь шла о «внешнем воздействии»).

По мнению аналитиков, потребуются недели, чтобы возобновить крупные операции на терминале в Усть-Луге, хотя предварительные операции могут начаться уже в ближайшее время, пишет Reuters.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отправлено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала компании НОВАТЭК. Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата перерабатывает газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), экспорт идет по морю.