Последнее обновление: 24.01.2024 16:36

США нанесли удары по позициям проиранских боевиков в Ираке

Силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал эти удары прямым ответом на серию эскалационных нападений на американский и коалиционный контингент в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном боевиков.

Приказ о нанесении ударов американским военным отдал президент США Джо Байден.

"Я благодарен как за мастерство и профессионализм, с которыми наши военнослужащие спланировали и провели эти удары, так и за постоянные усилия наших войск на местах, которые они прилагают вместе с региональными партнерами для дальнейшего уничтожения ИГИЛ", – говорится в заявлении главы Пентагона.

Он добавил, что США готовы и в дальнейшем принимать необходимые меры для защиты собственных интересов в регионе.

На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США. В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.

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