США назвали основания для убийства иранского генерала Сулеймани

Американские военные совершили убийство иранского генерала Касема Сулеймани в соответствии с положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF).

Об этом сообщил на брифинге для журналистов советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает РБК со ссылкой на Reuters.

О’Брайен отметил, что любое ответное действие со стороны Ирана в ответ на убийство Сулеймани будет расцениваться американской стороной как «очень плохое решение». При этом советник американского президента выразил надежду на то, что после гибели иранского генерала США удастся сохранить хорошие отношения с Ираком.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в результате авиаудара США вблизи международного аэропорта в Багдаде. Как заявили в Пентагоне, военная операция была проведена в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа.