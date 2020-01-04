Трамп заявил, что США не хотят смены режима в Иране

Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, передает DW.

"Прошлой ночью мы действовали с целью прекратить войну", - заявил Трамп в пятницу, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. - "Мы не действовали с целью начать войну".

При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), "террористом номер один" и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал "ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время". "Мы застали его врасплох и ликвидировали", - заявил Трамп. "То, что США сделали прошлой ночью, следовало сделать уже давно", - добавил он.

По словам Трампа, Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, однако считает, что "агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации соседних стран, должна закончиться и закончиться сейчас".

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после поступления информации о смерти Сулеймани руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назначил ему преемника. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".