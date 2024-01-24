Последнее обновление: 24.01.2024 16:36

Власти Гродненской области снова разрешили вывоз еды в Польшу и Литву сверх норм

Гродненской облисполком разрешил до конца 2024 года вывозить в Литву и Польшу для личного потребления продукты питания сверх разрешенных норм.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования … не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Республику Польша, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2024 г.", - говорится в решении облисполкома.

По сути, речь идет о продлении ранее принятого решения. Следует ожидать, что аналогичные продления будут приняты Брестским и Витебским облисполкомами.

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