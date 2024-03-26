Последнее обновление: 26.03.2024 17:46

Совмин РБ продлил запрет на вывоз ряда промышленных товаров из страны

Белорусские власти продлили на очередные полгода введенный еще осенью 2022 года запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, следует из постановления Совмина №212 от 22 марта 2024 года.

Перечень запрещенных к вывозу товаров насчитывает более 250 кодов товарной номенклатуры. В частности, запрещены к вывозу железнодорожные локомотивы, вагоны, дирижабли и аэростаты, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.

Постановление вступило в силу с 23 марта и будет действовать в течение 6 месяцев.

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