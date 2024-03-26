Совмин Беларуси определил консолидаторов экспорта ряда товаров в Китай

Совмин Беларуси постановлением №213 от 22 марта 2024 года определил консолидаторов заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом при экспортных поставках грузов в контейнерах в Китай.

В частности, консолидаторами названы:

ОАО «Гродно Азот» – при экспорте смол синтетических;

ОАО «Гомельский химический завод» – при экспорте минеральных удобрений;

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – при экспорте сахара;

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» – при экспорте целлюлозы;

«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» – при экспорте фанеры, плит древесноволокнистых, плит древесностружечных, пиломатериалов;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия – при экспорте сухого молока, сыворотки молочной.