Байден анонсировал дальнейшие удары по хуситам

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.

"Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да", – сказал Байден.

В четверг вечером военные США нанесли пятый авиаудар по хуситам, накрыв противокорабельные ракеты, сообщил телеканал CNN.

"Мишенью для атаки было небольшое количество противокорабельных ракет, которые готовились к запуску по целям на международных морских путях", - приводит телеканал слова источника.