Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Байден анонсировал дальнейшие удары по хуситам

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.

"Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да", – сказал Байден.

В четверг вечером военные США нанесли пятый авиаудар по хуситам, накрыв противокорабельные ракеты, сообщил телеканал CNN.

"Мишенью для атаки было небольшое количество противокорабельных ракет, которые готовились к запуску по целям на международных морских путях", - приводит телеканал слова источника.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование