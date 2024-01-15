Последнее обновление: 15.01.2024 17:30

Хуситы пригрозили США полномасштабной войной

Йеменские мятежники хуситы выразили уверенность, что смогут нанести США стратегическое поражение в случае продолжения противостояния, и заявили о готовности к полномасштабной войне с Соединенными Штатами.

"После этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, они покинут регион униженными", - заявил высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум, передает Интерфакс.

По словам Аль-Кахума, американцев и их союзников ожидают "стратегические и болезненные поражения". Он подчеркнул, что народ Йемена и его лидеры "полностью готовы к прямой, тотальной войне" с США и к защите палестинцев.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. В ходе операции, осуществленной в ночь на пятницу, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по целям хуситов в 28 районах Йемена.

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