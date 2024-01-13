Последнее обновление: 13.01.2024 09:06

США нанесли новый удар по военным объектам в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что несколько часов назад американские войска нанесли удар по радиолокационной станции, которую использовали хуситы.

Удар был нанесен ракетами «Томагавк» с борта эсминца USS Carney. В заявлении сказано, что цель была поражена, передает BBC.

«Этот удар был нанесен эсминцем Carney с использованием наземных ударных ракет „Томагавк“ и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

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