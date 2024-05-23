В Польше могут открыть дело против экс-премьера Моравецкого

В Сейме Польши готовят представление в прокуратуру о возможном совершении преступления экс-премьером Матеушем Моравецким в связи с решением о проведении дистанционных выборов во время пандемии коронавируса, сообщает Polsat News.

Как заявил вице-председатель Следственной комиссии по вопросам дистанционных выборов Яцек Карновский, "безусловно, по делу бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого следственная комиссия подаст в прокуратуру заявление о возможности совершения преступления". Он добавил, что будут также другие заявления против политиков предыдущей партии власти "Право и справедливость" (ПиС).

"Он не помнит, кто заказал эти выборы, не помнит, обсуждал ли их с оппозицией. На самом деле он не помнит очень многого, но признал, что именно он принял окончательное решение. Так или иначе, его выдали показания министров Яцека Сасина и Мариуша Каминьского", – сказал Карновский после того, как накануне комиссия заслушала Моравецкого на своем заседании.

Заместитель председателя комиссии предположил, что другими фигурантами ходатайства в прокуратуру могут быть экс-вице-премьер Яцек Сасин и экс-глава МВД Мариуш Каминьский.

Карновский также сообщил, что готов к следующему, последнему слушанию комиссии, на котором глава бывшей партии власти Ярослав Качиньский даст свои показания. Заместитель председателя комиссии сообщил, что будет спрашивать его прежде всего о политических решениях, принятых на улице Новогродской, в офисе "ПиС", которые должны были привести к проведению выборов в новом режиме.

"Вся эта комиссия показала людям, как выглядит механизм власти "ПиС". Решения принимались на Новогродской, все делалось без бумаг, без подтверждений и юридических заключений", – сказал Карновский.

В среду Моравецкий предстал перед комиссией по вопросам почтовых выборов. Он засвидетельствовал, что решение о проведении выборов в 2020 году было принято политическим руководством партии "Право и справедливость". Однако он не назвал ни одной конкретной фамилии.

Речь идет о президентских выборах, которые должны были состояться в мае 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Тогда правительство ПиС добилось принятия законопроекта о голосовании по почте, но выборы в конце концов перенесли, а голосование по почте – которое, по мнению оппозиции, облегчало фальсификации власти – отменили.