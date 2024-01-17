Концепция нацбезопасности Беларуси усилена «семейной скрепой»

Белорусские власти внесли в проект обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии положение, которое определяет семью как союз между женщиной и мужчиной по рождению.

"Мы усилили концепцию положением о защите института традиционной семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Это исключает различные гендерные подходы, рекламируемые на территории Запада хирургические вмешательства по изменению пола и так далее", - заявил по итогам прошедшего во вторник совещании у Лукашенко государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.