Лукашенко утверждает, что с суверенитетом Беларуси всё «ok»

Лукашенко опровергает заявления о том, что из-за унификации законодательства с РФ Беларусь утрачивает самостоятельность и ставит под вопрос свой суверенитет.

"Всякие там вякания и писания, я только что обзор прочитал, что "всё, Беларусь теряет суверенитет". Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас", - говорит Лукашенко.

По его словам, когда принималось решение об унификации законодательств двух стран, в том числе в таможенной сфере, звучали предложения "чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет"

"Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций", - добавил он.

"Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства", - также сказал Лукашенко.