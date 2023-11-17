Власти РБ кого-то вывезли из Газы или Египта

В минувший четверг государственная авиакомпания Белавиа совершила эвакуационный рейс в Египет с целью доставки в страну эвакуированных из сектора Газа граждан РБ.

За группой из 43 граждан, выведенных из Газа с помощью сотрудников КГБ Беларуси, был отправлен самолет на 189 мест.

Как сообщил гендиректор Белавиа Игорь Чергинец, самолет с учетом сотрудников МЧС был заполнен лишь на треть.

Белорусские медиа на основе опубликованных в государственных медиа фото и видео материалов об этом рейсе утверждают, что в Беларусь вернулись лишь 25 из человек из числа эвакуированных из Газы, а всего в самолете обратно летели лишь 44 пассажира.

Ранее, посольство Беларуси в Израиле сообщало, что за помощью обратились около 500 граждан РБ. Израиль согласовал для Беларуси оно разрешение на полет самолета «Белавиа», на котором из Израиля 6 ноября на платной основе были вывезены лишь 117 белорусских граждан.