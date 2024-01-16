В школах Беларуси факультативно предложат основы допроса военнопленных на английском языке

Учащиеся 10-11 классов белорусских школ будут факультативно изучать основы военного перевода, структуру вооруженных сил США и Великобритании, навыки бесед и допросов военнопленных на английском языке.

По сути, школьникам предложат сокращенную версию программы военной подготовки студентов лингвистических вузов времен СССР.

"Утвердить учебную программу факультативных занятий "Военный перевод" по учебному предмету "Иностранный язык" (английский) для 10-11-х классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания", - говорится в постановлении Министерства образования Беларуси №313 от 29 сентября 2023 года, текст которого опубликован 16 января 2024 года.

Программа рассчитана на 69 учебных часов. Школьников обучат «переводу с листа иностранного текста или передача его содержания, двустороннему переводу беседы, допроса, опроса, расшифровке аббревиатур, передаче содержания схем военного характера, письменному переводу военных и военно-технических текстов с английского языка на русский".

По итогам факультатива от школьники должны уметь «читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты или передавать их содержание на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного».