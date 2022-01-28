Лукашенко: Я не гнобил и не сажал Виктора Бабарико

Лукашенко заявил, что принял участие в выборах 2020 года по настоянию Натальи Кочановой и «был готов» к тому, что будет избран другой президент, и что топил за то, чтобы участие в выборах приняли альтернативные кандидаты.

«Это не моя заслуга, что я не ушел от последних выборов. Это не моя заслуга, а Кочановой», - сказал Лукашенко.

В этой связи, он утверждает, что не гнобил и не сажал Виктора Бабарико по политическим мотивам.

«Они все жулики. Им было предложено деньги вернуть. Я пошел на выборы, чтобы вы меня потом не упрекнули, если страна перевернется…», - заявил он.

Лукашенко также сказал, что Виктору Бабарико было предложено вернуть «украденные деньги», причем в виде списка.

«Они до сих пор обсуждают: вернуть – не вернуть»