Последнее обновление: 05.04.2021 13:23

Власти Беларуси назначили на 17 апреля ковидно-пропагандистский субботник

Правительство Беларуси объявило о проведении 17 апреля в стране республиканского субботника, сообщила пресс-служба Совмина.

"В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние … историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

При этом, 50% собранных с предприятий средств власти направят Минздраву в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от коронавируса для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% денежных средств останутся в распоряжении местных властей для ремонта, реконструкции, реставрации, восстановления историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

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