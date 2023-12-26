ВС Украины нанесли удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск"

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", входящий в состав Черноморского флота ВМФ России.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - сообщил он, передает украинские медиа.

В Воздушных силах утверждают, что БДК "Новочеркасск" перевозил беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ „Новочеркасск“ в районе Феодосии», — говорится в утренней сводке.

Как известно, этот корабль предназначен для высадки морского десанта и переброски морем войск и грузов. Он способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. 24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

Воздушные силы также сообщили, что вечером и ночью были сбиты 13 из 19 запущенных РФ беспилотников-камикадзе.

«Шахеды» были запущены с южного направления, из Крыма и Краснодарского края, а сбили их над Одесской, Херсонской, Николаевской областями на юге и над Хмельницкой областью на западе страны.