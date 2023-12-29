Россия наносит массированные ракетные удары по украинским городам, сообщают в течение всей украинские медиа.

«Удар крылатыми ракетами — снова взрывы в Киеве, ракеты летят на Ровно и Ивано-Франковск. Массированный ракетный удар продолжается: в Киеве прогремела вторая подряд серия взрывов.» - пишет BBC.

«Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО», — пишет телеграм-канал городской администрации Киева от имени мэра Виталия Кличко.

Сообщения о взрывах и движении ракет идут сплошным валом. Украинские мониторинговые каналы сообщают, в частности, о движении ракет в направлении Ровно и Ивано-Франковска на западе Украины.

Ранее появилось сообщение о запуске гиперзвуковых ракет «Кинжал» с российских самолетов МиГ-31.

Ночная атака началась с налета «шахедов», а затем Воздушные силы Украины сообщили о пуске крылатых ракет: в воздухе сразу находились 18 стратегических бомбардировщиков, способных нести ракеты: девять Ту-95МС и девять Ту-22.

Кроме того, по Харькову удар был нанесен 10 ракетами С-300 и Х-22.

Украинский генштаб тем временем сообщает, что вечером и ночью были сбиты 18 из 22 запущенных Россией беспилотников-камикадзе.

«Шахеды» ночью атаковали Львов. Мэр города Андрей Садовой писал о двух «прилетах» и сообщил лишь о пожаре на некоем объекте критически важной инфраструктуры. Информации о пострадавших у мэра по состоянию на раннее утро не было.