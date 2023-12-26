Беларусь съехала на шесть позиций в "Индексе свободы человека"

В "Индексе свободы человека" за 2023 год Беларусь заняла 133-е место среди 165 стран, в то время как в 2022 году стране досталось 126-я строчка рейтинга.

Снижение Беларуси в рейтинге произошло по всем показателям - личной, гражданской и экономической свобод.

Среди соседей РБ самое высокое место занимает Латвия, она на 15 месте, далее идут Литва (17), Польша (47), Украина (83), Россия (121).

Лидерами рейтинга стали Швейцария, Новая Зеландия, Дания, Ирландия и Эстония. Германия находится на 21 месте, за год опустившись на четыре строчки. На самых низких позициях - Сирия, Йемен, Судан, Мьянма и Иран.

Индекс свободы человека (Human Freedom Index) оценивает уровень свободы в странах мира на основе 86 показателей. Его создают исследовательский центр Институт Катона (США), аналитический центр Институт Фрейзера (Канада) совместно с немецким Фондом Фридриха Наумана.