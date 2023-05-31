Последнее обновление: 31.05.2023 12:31

Россия по уровню демократии скатилась до уровня Беларуси

За прошедший год уровень демократии в РФ снизился с 1,32 до 1,11 балла по 7-балльной шкале оценки международной правозащитной организации Freedom House.

Снижение произошло по пяти показателям: гражданское общество, независимые медиа, местное самоуправление, независимость суда, коррупция. Без изменения остались государственное управление и электоральные процессы, сообщают международные медиа.

По этим данным, Россия демократизирована только на 2% и относится к категории консолидированных авторитарных режимов - в той же группе Беларусь, Азербайджан и Таджикистан (демократизированы на 1%), Туркменистан (0% демократии), а также Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан (11%, 5% и 4%).

Украина сохранила оценку в 3,36 балла - сейчас она демократизирована на 39%, что относится к категории транзитных режимов, следует из доклада Freedom House.

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