Россия по уровню демократии скатилась до уровня Беларуси

За прошедший год уровень демократии в РФ снизился с 1,32 до 1,11 балла по 7-балльной шкале оценки международной правозащитной организации Freedom House.

Снижение произошло по пяти показателям: гражданское общество, независимые медиа, местное самоуправление, независимость суда, коррупция. Без изменения остались государственное управление и электоральные процессы, сообщают международные медиа.

По этим данным, Россия демократизирована только на 2% и относится к категории консолидированных авторитарных режимов - в той же группе Беларусь, Азербайджан и Таджикистан (демократизированы на 1%), Туркменистан (0% демократии), а также Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан (11%, 5% и 4%).

Украина сохранила оценку в 3,36 балла - сейчас она демократизирована на 39%, что относится к категории транзитных режимов, следует из доклада Freedom House.