КГБ Беларуси сможет ограничивать выезд граждан из страны в интересах нацбезопасности

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в законы, предусматривающие в том числе временный запрет на выезд гражданам, в отношении которых ведется административный процесс, а также право КБГ запрещать выезд из страны любому гражданину.

«…устанавливается временное ограничение на выезд из Республики Беларусь лиц, в отношении которых ведется административный процесс», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Поправками также:

- предоставляется право Комитету государственной безопасности временно ограничивать выезд физических лиц из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности;

- уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу;

- расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь (при приобретении иностранцем в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения);

- предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.

Призывники и граждане в возрасте до 27 лет, зачисленные в запас по состоянию здоровья, будут обязаны "получать согласие военного комиссариата в случаях выезда за пределы страны для постоянного проживания".

Поправками также предусматривается определение порядка выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь,.