Шесть стран ЕС еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украины

Шесть стран Европейского Союза пока не присоединились к декларации о обязательствах по безопасности для Украины, принятой лидерами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига, сообщает Укринформ.

По словам Сибиги, в списке неприсоединившихся значатся Австрия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия и Хорватия.

В целом же, по словам заместителя председателя ОП, уже 31 государство присоединилось к декларации "Группы семи", из них 10 присоединились в первый день, а еще 20 – в первый месяц после заключения декларации.

"Сейчас начаты двусторонние переговоры со всеми этими государствами, а с некоторыми уже проведены и по два раунда переговоров, и даже уже вышли на проекты конкретных документов. Еще 15 государств выразили намерение о начале консультаций с Украиной относительно заключения этих двусторонних договоров", – добавил Сибига.