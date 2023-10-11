Последнее обновление: 11.10.2023 19:10

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Об этом Жовква заявил по итогам встречи Владимира Зеленского с бельгийским премьером Александром Де Кроо.

Заместитель главы ОП отметил, что именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС в первом полугодии следующего года "начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС".

"И здесь председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", – добавил он, имея в виду расположение в Брюсселе ключевых евроинститутов.

Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем исполнительный орган ЕС должен рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.

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