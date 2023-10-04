Украина может войти в ЕС к 2030 году

Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался за присоединение Украины к ЕС до 2030 года при условии, что обе стороны выполнят свою "домашнюю работу".

"Да, Украина может стать частью ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свое домашнее задание", – заявил Мишель в интервью Spiegel.

Украина и другие страны-кандидаты, по его словам, должны внедрять реформы, бороться с коррупцией и выполнять требования законодательства.

"Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, где наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений", – добавил глава Евросовета.

Мишель сказал, что ЕС не можем больше терять время.

"Страны Западных Балкан, например, 20 лет ждали вступления в ЕС, там усиливается влияние России и Китая. А процветающая и безопасная Украина – в наших собственных интересах. Их сопротивление России показало, что Украина должна быть в ЕС: Украина должна быть в ЕС. И уже скоро, а не когда-то. Это также доказало бы, что ЕС способен к геополитическим действиям", – считает глава Евросовета.