Подрывник БАМа из Беларуси участвовал в стачке на «Нафтане» в 2020 году

Гражданин Беларуси Сергей Еремеев, который обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, участвовал в общенациональной стачке в ноябре 2020 года.

Об этом он заявил публично и отправил свое заявление в адрес движения Сергея Тихановского «Страна для жизни», сообщает Reform.by. Тогда он работал прибористом в службе КИПиА на ОАО «Нафтан».

Еремеев в настоящий момент находится под арестом до 30 января 2024 года по решению районного суда Омска.

Сергей Еремеев признал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов. "Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы <…>. Главная цель была — воспрепятствовать движению", — сказал обвиняемый.

По материалам дела, Еремеев — гражданин Белоруссии 1971 года рождения без постоянного места регистрации в РФ, индивидуальный предприниматель, имеет двух малолетних детей, ранее не судим. Участники организованной преступной группы в октябре и ноябре этого года передали ему не менее семи неустановленных взрывных устройств — взрывчатку он получил в Беларуси и провез на Дальний Восток. За это он получил денежное вознаграждение.

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали. После этого Еремеев также получил деньги. Было возбуждено два уголовных дела. ФСБ задержала Еремеева 7 декабря. Вину Еремеев признал.