МОК лишил Великобританию отборочных турниров из-за дискриминации спортсменов из РБ и РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондон права на проведение отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 года.

Основанием стало несогласие МОК с позицией правительства Великобритании, которое обязало белорусских и российских спортсменов подписать декларацию о нейтралитете для участия. В комитете назвали это требование дискриминационным, пишет The Times.

Олимпийский парк в Лондоне должен был принять квалификационные турниры на летние Игры-2024 по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и веломотокроссу.

Однако исполнительный совет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию, что больше не рассматривает Лондон в качестве места проведения квалификационных соревнований и на изучает альтернативные варианты в Европе. Какой город примет турниры вместо британской столицы, МОК пока не объявил.

По информации издания, такое решение комитет принял в связи с требованием британского правительства о том, чтобы белорусские или российские спортсмены, желающие участвовать в отборах, подписали личную декларацию о нейтралитете. Они должны были заявить, что не поддерживают войну в Украине и российское руководство, а также отказаться от государственного финансирования.

По данным источников, МОК указал на то, что требование насчет госфинансирования дискриминирует малоизвестных спортсменов в не самых популярных видах спорта, даже если они подтвердят свой нейтралитет. Кроме того, подобные заявления могут обернуться проблемами для атлетов из Беларуси и России после возвращения на родину: из-за этого им там грозят репрессии, а в РФ — еще и уголовное преследование.

В МОК подчеркнули: их политика в отношении белорусских и российских спортсменов заключается в том, что они должны выступать как нейтральные участники, не иметь связей с вооруженными силами и не делать заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.