США расширили санкции против Беларуси

Власти США расширили санкции против России и Беларуси, включив в санкционные списки 13 физических и 20 юридических лиц, говорится в сообщении Минфина США.

В санкционный лист включены концерн "Беллесбумпром", ММЗ имени С. И. Вавилова (управляющая компания холдинга "БелОМО"), ОАО "Зенит-БелОМО", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар", управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", белорусская машиностроительная компания "Амкодор" и предприятие "Алевкурп", занимающееся созданием новых радиолокационных систем и автоматизированных систем управления.

Кроме того, власти США включили в санкционный список белорусскую табачную фабрику "Табак-инвест", срок завершения сделок с этим предприятиям установлен до 2 февраля 2024 года.

Под санкции США попали глава Белорусского Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов, гендиректор Белтаможсервис Вадим Бабарикин, директор ОАО «Зенит-БелОМО» Николай Гайчук, гендиректор «БелОМО» Александр Мороз, директор ООО «Табак-инвест» Виктор Петрович, председатель совета директоров ОАО "АМКОДОР" Александр Шакутин, директор «Научнотехнический центр "ЛЭМТ" БелОМО» Алексей Шкадаревич, владелец «Табак-Инвест» Павел Топузидис.

Новые санкции, отмечается в сообщении, вводятся с целью усилить давление на белорусские власти за жестокое подавление демократического гражданского общества, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие Беларуси в российском военном вторжении в Украину.