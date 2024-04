США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей

Госдепартамент США объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний за передачу ракетных технологий Пакистану.

Под санкции помимо МЗКТ попали Xi'an Longde Technology Development Company Limited; Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd. и Granpect Co. Ltd.

Указанные компании "поставляли ракетное оборудование для пакистанских программ создания баллистических ракет, включая программу создания ракет большой дальности" в нарушение «указа 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки".

В частности, МЗКТ осуществляет поставку специальных автомобильных шасси для пакистанской программы баллистических ракет дальнего действия.

США обвинили эти четыре компании в участии "в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения".