В США гражданин Беларуси признал вину в обходе санкций и отмывании денег

Гражданин Беларуси признал в США вину в сговоре с целью обхода санкционного режима и отмывании денег.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, передает ТАСС.

Как указывается в документе, проживающий в США 46-летний гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, задержанный в апреле текущего года, признал в суде штата Флорида вину в сговоре с целью нарушения американского Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций и отмывании денег.

Согласно заявлению Минюста, Карпушкин согласился возместить более $4,7 млн, которые он получил в результате участия в преступной схеме. В документе подчеркивается, что ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Ранее Минюст США сообщил, что Карпушкин был сообщником жителя штата Флорида Джона Унсалана, который, по версии американского обвинения, "на протяжении трех лет участвовал в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко и двух его компаний". Как отмечал ранее американский Минюст, Курченко был внесен в санкционный список США в 2015 году в связи с событиями на Украине.

По утверждению прокуратуры, Унсалан, сообщником которого являлся Карпушкин, с июля 2018 года по октябрь 2021-го посредством своей компании Metalhouse перевел Курченко и контролируемым им фирмам, которые находятся под американскими санкциями, 150 млн долларов в обмен на металлопродукцию. Кроме того, Унсалан якобы пытался получить от Курченко "миллионы долларов за недоставленные товары".