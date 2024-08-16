Последнее обновление: 16.08.2024 14:33

Розничный товарооборот в Беларуси за 7 месяцев увеличился на 11,8%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-июле 2024 г. составил 49,4 млрд рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,3 рубля против 21,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в январе-июле 2024 г. составил 46,9 млрд рублей, или 112,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2024 г. составил 104,9 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2024 г. составил 3,4 млрд рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

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