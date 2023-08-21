В Литве не считают необходимым полное закрытие границы с Беларусью

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис заявил, что пока нет необходимости полностью закрывать границу с Беларусью.

В то же время советник литовского президента отметил, что к возможному закрытию границы нужно готовиться, передает LRT.

"Есть ли в данный момент такая необходимость, чтобы закрытие границы существенно улучшило ситуацию с безопасностью для нас или, скажем, послужило мерой воздействия на белорусский режим, я не думаю, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам это нужно", – добавил Будрис.

Он также отметил, что в конце августа министры внутренних дел стран Балтии и Польши "должны проанализировать комплекс мер, как они могли бы сделать (полное закрытие границ с Беларусью), как это сделать быстро, а также как обеспечить эффективное закрытие этой границы, и затем внести то или иное предложение уже для такого политически скоординированного действия".

"Не следует забывать, что это также внешняя граница ЕС. Это не только граница Литвы. Поэтому все подобные решения должны быть согласованы, как было согласовано это решение, и его смысл и значение – это не только, ну, регулирование определенных потоков и перераспределение наших возможностей, но и политическая оценка", – уточнил Будрис.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Россией.

Перед этим Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.