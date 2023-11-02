Командующий внутренними войсками Николай Карпенков поведал о том, что в Беларуси создается еще один отряд спецназа.

«Мы продолжаем усиливать спецназовскую составляющую и … работаем над созданием еще одного подразделения специального назначения, которое появится в Околице на базе войсковой части 3310 – «Торнадо»», - сообщил Карпенков.

По его словам, в Беларуси уже сформированы 8 новых отрядов спецназа, которые проходят интенсивный курс боевой подготовки под руководством опытных инструкторов с реальным боевым опытом: «Рысь» и «Беркут» в Минске, «Шторм» в Бресте, «Тайфун» в Гродно, «Буран» в Гомеле, «Циклон» в Островце, а также «Смерч» и «Честь» из числа добровольцев и ветеранов.