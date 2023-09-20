Защита на суде в Швейцарии утверждает, что экс-собровец Гаравский не может быть осужден

Второй день процесса над бывшим бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским, который заявляет о своей причастности к исчезновении политиков в конце 1990-х, начался с выступления защиты.

Она настаивает, что Гаравский не может быть осужден по статье о насильственном исчезновении людей, поскольку свои признания он сделал после того, как вышел срок давности за совершенное преступление, сообщают европейские СМИ.

По мнению защиты, статья УК о насильственном исчезновении людей предполагает, что судьба похищенных остается неизвестной для родственников. Адвокат считает, что в случае с Захаренко, Гончаром и Красовским это правовое условие не выполняется: благодаря расследованиям журналистов, правозащитников и экс-силовиков, проведенным за эти 24 года, стало известно, что произошло с оппозиционными политиками, хотя результаты расследований не признаны властями РБ. При этом адвокат не отрицает участие Гаравского в событиях, о которых он рассказал на суде.

Напомним, 19 сентября прокурор запросил для Гаравского три года - год реального заключения и два года условного срока с испытательным сроком в четыре года.