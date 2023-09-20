Суд Швейцарии приговорил экс-собровца Гаравского к трем годам и денежному штрафу

Суд швейцарского кантона Санкт-Галлен завершил процесс над белорусским экс-спецназовцем Юрием Гаравским, которого обвинили в причастности к похищению и убийству политических оппонентов Александра Лукашенко Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Вердикт суда будет вынесен в письменном виде на следующей неделе, отдельного заседания для объявления приговора не будет, сообщаю международные медиа.

Прокурор накануне заявил, что в суде было представлено достаточно доказательств вины Гаравского, и попросил приговорить его к трем годам лишения свободы, два из которых — условно, с испытательным сроком четыре года. Прокурор также посчитал, что Гаравский не может быть экстрадирован в Беларусь.

Экс-собровец должен выплатить чуть больше 200 тысяч евро родственникам погибших в качестве компенсации, и еще по 5% от этой суммы за каждый год с момента их исчезновения с 1999 года.

Сам Гаравский в последнем слове попросил не выносить ему слишком суровый приговор. Защита, признавая участие экс-спецназовца в инкриминируемых ему преступлениях, настаивала на том, чтобы его признали невиновным.