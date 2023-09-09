Главе белорусского Красного Креста рекомендуют отойти от дел

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) рекомендовала главе Белорусского Красного Креста Дмитрию Шевцову, который был переизбран на этот пост, отойти от дел на время расследования в отношении него в связи с июльской поездкой в «ДНР».

"МФКК и КП подтверждает, что через комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству мы рекомендовали генеральному секретарю Белорусского Красного Креста приостановить исполнение обязанностей на время рассмотрения дела", - сообщил пресс-секретарь МФКК и КП Томмазо Делла Лонга, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что расследование планируется завершить в октябре. "Пока комитет продолжает расследование, оно носит конфиденциальный характер. МФКК и КП ожидает его завершения в октябре, после чего итоги будут обнародованы", - отметил он.

В четверг в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на то что ранее подвергся критике со стороны ряда государств за поездку в Донецк и Луганск в июле 2023 года.

МФКК и КП опубликовала заявление, в котором утверждалось, что обстоятельства визита компрометируют основополагающие принципы организации. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить "серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем", а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФКК и КП для расследования этого случая.