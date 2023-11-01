Последнее обновление: 01.11.2023 17:10

Северная Корея передала России миллион артиллерийских снарядов для обстрела Украины

Северная Корея предоставила России более 1 миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, сообщает Bloomberg.

На закрытом брифинге с южнокорейскими законодателями в среду Национальная служба разведки заявила, что с августа было отправлено около 10 партий вооружения из Северной Кореи в Россию, сообщил журналистам Ю Санг-Бам, член правящей Партии власти народа, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки.

Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватит примерно на два месяца, цитирует депутат данные разведки.

Северная Корея имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в Украине.

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